Lo Celso Fiorentina: l’argentino apre al trasferimento (Di domenica 7 agosto 2022) Buone notizie dall’Inghilterra per la Fiorentina con la pista Lo Celso che potrebbe riscaldarsi nei prossimi giorni La Fiorentina sogna un colpo di qualità per il suo centrocampo e sonda il terreno per Lo Celso. l’argentino nella scorsa stagione grande protagonista con il Villarreal, secondo quanto riferito da Tuttosport, avrebbe aperto al dialogo e i suoi agenti potrebbero incontrare il club viola a breve. Il Tottenham, dal canto suo, non ritiene il giocatore nei suoi piani futuri. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 7 agosto 2022) Buone notizie dall’Inghilterra per lacon la pista Loche potrebbe riscaldarsi nei prossimi giorni Lasogna un colpo di qualità per il suo centrocampo e sonda il terreno per Lonella scorsa stagione grande protagonista con il Villarreal, secondo quanto riferito da Tuttosport, avrebbe aperto al dialogo e i suoi agenti potrebbero incontrare il club viola a breve. Il Tottenham, dal canto suo, non ritiene il giocatore nei suoi piani futuri. L'articolo proviene da Calcio News 24.

IlCalcioItalia1 : C'est un duel entre le Napoli et la Fiorentina pour tenter de recruter Giovanni Lo Celso ! (@cmdotcom) - kaneszn1 : RT @cmdotcom: Tottenham, sfida Fiorentina-Napoli per Lo Celso - cmdotcom : Tottenham, sfida Fiorentina-Napoli per Lo Celso - Dalla_SerieA : Fiorentina, si riaccende la pista Lo Celso - - LeBombeDiVlad : ???? #Fiorentina, si prova ad accelerare per #LoCelso del #Tottenham ?? L’argentino apre al trasferimento… -