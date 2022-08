LIVE MotoGP, GP Gran Bretagna in DIRETTA: Caduta di Zarco! Rins comanda, 2° Bagnaia e 6° Quartararo (Di domenica 7 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE -10 Bagnaia a tiro su Rins! A 0.275 il gap dal leader con la Suzuki. -11 Spinge Pecco! 0.536 è il distacco di Bagnaia da Rins in testa, con Quartararo in chiara sofferenza di gomme in sesta posizione con Mir a braccarlo. -12 0.617 ora il margine di Rins su Bagnaia e Pecco prova ad avvicinarsi alla testa, mentre Vinales si è preso la posizione su Quartararo che è sesto. -12 Rins porta 0.904 il margine su Bagnaia, mentre Quartararo è quinto e in Grande sofferenza con Vinales molto vicino. -13 0.780 è il margine di Rins che sembra avere margine su Bagnaia, mentre Miller sta un po’ ... Leggi su oasport (Di domenica 7 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA-10a tiro su! A 0.275 il gap dal leader con la Suzuki. -11 Spinge Pecco! 0.536 è il distacco didain testa, conin chiara sofferenza di gomme in sesta posizione con Mir a braccarlo. -12 0.617 ora il margine disue Pecco prova ad avvicinarsi alla testa, mentre Vinales si è preso la posizione suche è sesto. -12porta 0.904 il margine su, mentreè quinto e inde sofferenza con Vinales molto vicino. -13 0.780 è il margine diche sembra avere margine su, mentre Miller sta un po’ ...

SSportNetwork : #AnyGivenSunday #SilverstoneGP #MotoGP Arriva #Pecco!!! #Bagnaia attacca #Rins e si prende la testa della corsa!… - SkySportMotoGP : ?? ZARCO CADE QUANDO ERA IN TESTA (-10 giri??) ? Quartararo svolge il long lap penalty ed è sesto IL LIVE ?… - sportli26181512 : MotoGP, GP Gran Bretagna: la diretta LIVE della gara di Silverstone: In corso la gara della MotoGP a Silverstone, p… - Corriere : MotoGp a Silverstone: Zarco in pole, Bagnaia 5° all’attacco di Quartararo La Diretta - SSportNetwork : #AnyGivenSunday #SilverstoneGP #MotoGP 8 giri è #Rins sta prendendo il largo, ora inseguito da #Bagnaia che ha pass… -