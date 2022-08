LIVE Moto2, GP Gran Bretagna 2022 in DIRETTA: Fernandez vince su Lopez e Dixon, 6° Vietti che perde la vetta della generale (Di domenica 7 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.12 La classifica generale ora vede Augusto Fernandez in vetta con 171 punti contro i 158 di Ai Ogura ed i 156 di Celestino Vietti che perde la leadership che deteneva dalla prima gara LA CLASSIFICA DEL GP DI Gran Bretagna 1 37 A. Fernandez 37:38.670 2 21 A. Lopez +0.070 3 96 J. Dixon +0.662 4 79 A. OGURA +1.741 5 40 A. CANET +1.946 6 13 C. Vietti +5.440 7 16 J. ROBERTS +7.528 8 9 J. NAVARRO +10.647 9 12 F. SALAC +11.646 10 64 B. BENDSNEYDER +12.259 ARRIVO – 4° Ogura, poi Canet, Vietti, Roberts, Navarro, ... Leggi su oasport (Di domenica 7 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.12 La classificaora vede Augustoincon 171 punti contro i 158 di Ai Ogura ed i 156 di Celestinochela leadership che deteneva dalla prima gara LA CLASSIFICA DEL GP DI1 37 A.37:38.670 2 21 A.+0.070 3 96 J.+0.662 4 79 A. OGURA +1.741 5 40 A. CANET +1.946 6 13 C.+5.440 7 16 J. ROBERTS +7.528 8 9 J. NAVARRO +10.647 9 12 F. SALAC +11.646 10 64 B. BENDSNEYDER +12.259 ARRIVO – 4° Ogura, poi Canet,, Roberts, Navarro, ...

SSportNetwork : #AnyGivenSunday #SilverstoneGP #Moto2 Nella gara che chiude il week end britannico è ancora spettacolo con… - zazoomblog : LIVE Moto2 GP Gran Bretagna 2022 in DIRETTA: alle 15.30 la gara Fernandez dalla pole Vietti per la rimonta -… - antonionota5 : #MotoGP #BritishGP grande gara di Pecco #Bagnaia 1° oltre ogni aspettativa l’altro ducatista #Miller 3° seconda una… - OA_Sport : LIVE #Moto2, GP Gran Bretagna 2022 in DIRETTA: alle 15.30 la gara, #Fernandez dalla pole, #Vietti per la rimonta… - zazoomblog : LIVE Moto2 GP Gran Bretagna 2022 in DIRETTA: scatta il warm-up si lavora in direzione della gara - #Moto2… -