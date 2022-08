Gite scolastiche, da settembre nessuno stop. Si sospendono nuovamente se il quadro epidemiologico cambia. Le indicazioni ISS (Di domenica 7 agosto 2022) Sono state pubblicate le indicazioni strategiche ad interim per preparedness e readiness ai fini di mitigazione delle infezioni da SARS-CoV-2 in ambito scolastico (a.s. 2022 -2023). Il documento è stato messo a punto da Iss, con i Ministeri della Salute e dell’Istruzione e la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, e propone, da un lato, misure standard di prevenzione per l’inizio dell’anno scolastico che tengono conto del quadro attuale, dall’altro, ulteriori interventi da modulare progressivamente in base alla valutazione del rischio e al possibile cambiamento del quadro epidemiologico. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di domenica 7 agosto 2022) Sono state pubblicate lestrategiche ad interim per preparedness e readiness ai fini di mitigazione delle infezioni da SARS-CoV-2 in ambito scolastico (a.s. 2022 -2023). Il documento è stato messo a punto da Iss, con i Ministeri della Salute e dell’Istruzione e la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, e propone, da un lato, misure standard di prevenzione per l’inizio dell’anno scolastico che tengono conto delattuale, dall’altro, ulteriori interventi da modulare progressivamente in base alla valutazione del rischio e al possibilemento del. L'articolo .

