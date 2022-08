Donna, la femminilità è un bene in estinzione? (Di domenica 7 agosto 2022) Donna, stai perdendo la femminilità! Una frase, a volte pronunciata in tono d’accusa, risulta essere più grave di quanto si possa credere. L’ho sentita un po’ di tempo fa, ho pensato potesse essere una provocazione, invece, col tempo ne ho fatto una riflessione, che vorrei condividere con voi, lanciandovi la domanda titolo di questo articolo: la femminilità è un bene in estinzione? Qualche settimana fa, ho ascoltato i discorsi di un uomo, che nonostante la sua posizione stimata all’interno della società e gli adagi della vita, parlava delle donne come di accendini che dimentichi chissà dove, come di un pacchetto di sigarette che finito smetti di fumare, come di un capriccio, ritenendo di poter avere ogni sera una Donna diversa, che al suo “fischio” accorrevano, con la possibilità per lui di avere una ... Leggi su ildenaro (Di domenica 7 agosto 2022), stai perdendo la! Una frase, a volte pronunciata in tono d’accusa, risulta essere più grave di quanto si possa credere. L’ho sentita un po’ di tempo fa, ho pensato potesse essere una provocazione, invece, col tempo ne ho fatto una riflessione, che vorrei condividere con voi, lanciandovi la domanda titolo di questo articolo: laè unin estinzione? Qualche settimana fa, ho ascoltato i discorsi di un uomo, che nonostante la sua posizione stimata all’interno della società e gli adagi della vita, parlava delle donne come di accendini che dimentichi chissà dove, come di un pacchetto di sigarette che finito smetti di fumare, come di un capriccio, ritenendo di poter avere ogni sera unadiversa, che al suo “fischio” accorrevano, con la possibilità per lui di avere una ...

_Zhan_ni : RT @MastriTina: “Non importa che tu sia una donna di successo, un magistrato, una manager, che guadagni molto, se non hai la femminilità, s… - Alessan53940212 : @ChiarScura ???????che donna stupenda ??????hai classe eleganza raffinatezza ,sei super sexy, e super seducente ....la… - SimoneErcolani : @Amyrmia Un po sovrapensiero qualcosa non va lascia stare tutto sei una donna molto elegante e bella con poc… - lullaebasta : @8924liom No Milo, ci sono cose che hanno poco a che vedere con la femminilità, queste ciabatte sono una di quelle.… - Ryky8358 : @Rita24836203 Finalmente si riesce a vedere una bella donna, senza petti rifatti, sederi gonfi. Questa foto fatela… -

