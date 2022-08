Coppa Italia 2022/2023, risultati e tabellone (Di domenica 7 agosto 2022) Tutto pronto per l’inizio della Coppa Italia 2022/2023: ecco di seguito il tabellone completo e i risultati sempre aggiornati del torneo. Inizia la Coppa nazionale e il cammino sarà lungo come ogni anno, a cominciare dal turno preliminare che regala quattro pass per i trentaduesimi, quindi i sedicesimi di finale, poi gli ottavi a gennaio in cui entreranno in gioco le otto migliori classificate della scorsa stagione di campionato. Di seguito ecco il riepilogo. TURNO PRELIMINARE Bari vs Padova 3-0 Modena vs Catanzaro 3-1 Sudtirol vs Feralpisalò 1-3 Palermo vs Reggiana 3-2 TRENTADUESIMI Verona vs Bari 1-4 Salernitana vs Parma 0-2 Spezia vs Como 5-1 Pisa vs Brescia 1-4 Bologna vs Cosenza Cagliari vs Perugia 3-2 Monza vs Frosinone 3-2 Udinese vs Feralpisalò 2-1 Sassuolo ... Leggi su sportface (Di domenica 7 agosto 2022) Tutto pronto per l’inizio della: ecco di seguito ilcompleto e isempre aggiornati del torneo. Inizia lanazionale e il cammino sarà lungo come ogni anno, a cominciare dal turno preliminare che regala quattro pass per i trentaduesimi, quindi i sedicesimi di finale, poi gli ottavi a gennaio in cui entreranno in gioco le otto migliori classificate della scorsa stagione di campionato. Di seguito ecco il riepilogo. TURNO PRELIMINARE Bari vs Padova 3-0 Modena vs Catanzaro 3-1 Sudtirol vs Feralpisalò 1-3 Palermo vs Reggiana 3-2 TRENTADUESIMI Verona vs Bari 1-4 Salernitana vs Parma 0-2 Spezia vs Como 5-1 Pisa vs Brescia 1-4 Bologna vs Cosenza Cagliari vs Perugia 3-2 Monza vs Frosinone 3-2 Udinese vs Feralpisalò 2-1 Sassuolo ...

gippu1 : Daniel #Maldini ha segnato il suo primo gol in Coppa Italia alla stessa squadra a cui Paolo Maldini segnò il suo pr… - gippu1 : Stasera in Monza-Frosinone di Coppa Italia, a sei mesi e 21 giorni dai fatti di Milan-Spezia, Marco Serra torna ad… - IFTVofficial : Venezia vs @ascolicalciofc in the Coppa Italia was WILDDDD ?????? 31’ Venezia 0-1 Ascoli 71’ Venezia 0-2 Ascoli 88’ V… - tuttoatalanta : La Salernitana stecca la Coppa Italia, è subito fuori contro il Parma che vince 2-0 - TUTTOB1 : Coppa Italia, Salernitana-Parma 0-2 al 90': Camara e Mihaila affondano i granata -