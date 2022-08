Chainsaw Man: l’anime dello studio MAPPA arriverà ad Ottobre, ecco il nuovo trailer ufficiale (Di domenica 7 agosto 2022) Dopo il grande successo riscosso in versione cartacea, “Chainsaw Man” tenterà di ripetersi anche in una nuovissima versione animata. Il manga dark fantasy in 11 volumi scritto ed illustrato da Tatsuki Fujimoto arriverà infatti ad Ottobre con un atteso adattamento televisivo curato dallo studio MAPPA (Maruyama Animation Produce Project Association). Lo studio di animazione giapponese, già famoso per aver portato al grande pubblico adattamenti anime di manga di fama mondiale come Banana Fish, Jujutsu Kaisen e L’Attacco dei Giganti, si cimenterà anche con questo violentissimo e sanguinolento shonen. In particolare l’anime sarà tratto dalla prima serie a fumetti di Chainsaw Man, pubblicata tra il 2018 e il 2020 sulla rivista Weekly Shonen Jump per poi ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 7 agosto 2022) Dopo il grande successo riscosso in versione cartacea, “Man” tenterà di ripetersi anche in una nuovissima versione animata. Il manga dark fantasy in 11 volumi scritto ed illustrato da Tatsuki Fujimotoinfatti adcon un atteso adattamento televisivo curato dallo(Maruyama Animation Produce Project Association). Lodi animazione giapponese, già famoso per aver portato al grande pubblico adattamenti anime di manga di fama mondiale come Banana Fish, Jujutsu Kaisen e L’Attacco dei Giganti, si cimenterà anche con questo violentissimo e sanguinolento shonen. In particolaresarà tratto dalla prima serie a fumetti diMan, pubblicata tra il 2018 e il 2020 sulla rivista Weekly Shonen Jump per poi ...

