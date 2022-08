Canoa velocità, Mondiali Halifax 2022: argento per Schera e Burgo nel K2 1000, Tacchini solo quinto nel K1 (Di domenica 7 agosto 2022) L’Italia spezza il digiuno di medaglie nell’ultima giornata dei Mondiali 2022 di Canoa velocità, in corso di svolgimento sulle acque canadesi di Halifax. In questi minuti infatti è arrivato l’argento dell’equipaggio composto da Samuele Burgo e Andrea Schera, secondi nella finale del K2 1000 alle spalle dei tedeschi Miller e Grossomann e davanti all’equipaggio ungherese. Niente da fare invece per Carlo Tacchini, che continua il suo Mondiale al di sotto delle aspettative: stavolta è arrivato il quinto posto nella finale del K1 1000, dopo aver vinto la propria batteria di qualificazione. L’azzurro è partito con un ritmo troppo basso pagando dazio nella prima metà di gara, con la rimonta ... Leggi su sportface (Di domenica 7 agosto 2022) L’Italia spezza il digiuno di medaglie nell’ultima giornata deidi, in corso di svolgimento sulle acque canadesi di. In questi minuti infatti è arrivato l’dell’equipaggio composto da Samuelee Andrea, secondi nella finale del K2alle spalle dei tedeschi Miller e Grossomann e davanti all’equipaggio ungherese. Niente da fare invece per Carlo, che continua il suo Mondiale al di sotto delle aspettative: stavolta è arrivato ilposto nella finale del K1, dopo aver vinto la propria batteria di qualificazione. L’azzurro è partito con un ritmo troppo basso pagando dazio nella prima metà di gara, con la rimonta ...

