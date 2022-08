Calciomercato Roma, il Tottenham non molla Zaniolo: partirà ad una condizione (Di domenica 7 agosto 2022) La Roma si è contraddistinta notevolmente in questa sessione di Calciomercato, dopo tanti anni sono tornati nella capitale dei nomi importanti (Dybala e Wijnaldum su tutti). Per quanto riguarda il mercato in uscita, il nome caldo dell’estate è certamente quello di Nicolò Zaniolo. Secondo Il Corriere della Sera, il Tottenham di Antonio Conte non avrebbe per nulla mollato la presa sul trequartista azzurro, ma i giallorossi chiedono almeno 50 milioni di euro di parte fissa senza l’aggiunta di contropartite tecniche. Zaniolo Roma Tottenham Rispetto ad un mese fa la situazione è molto più tranquilla, non ci sarebbe da parte del calciatore una forte volontà di lasciare Roma. Gli investimenti sul mercato della società avrebbero ... Leggi su rompipallone (Di domenica 7 agosto 2022) Lasi è contraddistinta notevolmente in questa sessione di, dopo tanti anni sono tornati nella capitale dei nomi importanti (Dybala e Wijnaldum su tutti). Per quanto riguarda il mercato in uscita, il nome caldo dell’estate è certamente quello di Nicolò. Secondo Il Corriere della Sera, ildi Antonio Conte non avrebbe per nullato la presa sul trequartista azzurro, ma i giallorossi chiedono almeno 50 milioni di euro di parte fissa senza l’aggiunta di contropartite tecniche.Rispetto ad un mese fa la situazione è molto più tranquilla, non ci sarebbe da parte del calciatore una forte volontà di lasciare. Gli investimenti sul mercato della società avrebbero ...

DiMarzio : #Calciomercato, @OfficialASRoma | Le prime parole di #Wijnaldum da giocatore giallorosso - Gazzetta_it : Roma, tempo di saluti per Shomurodov. Belotti prepara già la valigia - DiMarzio : #Calciomercato, @OfficialASRoma | Ufficiale l'arrivo di #Wijnaldum: il comunicato - SpaceSerieA : ?? Dalle pagine di Romagiallorossa è fatta per #Belotti alla #Roma. #SpaceSerieA?? #Calciomercato ?????? - RadioRossonera : Le ultime sulla trattativa tra #Tottenham e #Roma per #Zaniolo?? -