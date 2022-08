Barcellona a valanga sul Pumas | 6-0 nel Trofeo Gamper | a segno Lewandowski e De Jong

Leggi su sportface

(Di domenica 7 agosto 2022) Ilha conquistato il2022, tradizionale appuntamento estivo in scena al Camp Nou. Senza storia l’edizione di quest’anno, con i messicani delche non sono riusciti ad opporre la benchè minima resistenza di fronte agli uomini di Xavi. Dopo venti minuti di gioco il tabellino recitava già 4-0 in favore dei padroni di casa, acon, Dembele e la doppietta di Pedri. Tanti i cambi all’intervallo e nel corso della ripresa, dove c’è gloria prima per Aubameyang e successivamente anche per uno dei nomi più caldi del calciomercato, Frenkie De, che segna il 6-0 definitivo. SportFace.