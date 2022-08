Atalantamania | è lontana la Dea d’Europa | e se partono Freuler e Muriel… | Mercato

(Di domenica 7 agosto 2022) 2022-08-07 08:01:00 Avrebbe del clamoroso, e quindi prendiamo con le pinze l’ultima notizia di Calcio.com: Ottocentosettantanove giorni dopo l’Atalanta in campo al Mestalla contro il Valencia è solo l’ombra della Dea da Champions che incantò in mondovisione mentre Bergamo lottava contro il Covid. Allora c’era un Ilicic super motivato a infilare quattro palloni in rete, oggi non ci sono né Ilicic e nemmeno palle-gol. L’unica, la rete di Ederson che ammutolisce il Mestalla: si inserisce sulla sinistra, si gira a evitare Diakhabye e scaraventa un gran tiro di destro a rientrare nell’angolo alto alla sinistra di Mamardashvili. Ma è l’unico lampo in 90?. Lookman, appena arrivato, mancava già in area piccola. DEA A MEZZO SERVIZIO- Sì perché sono ancora i nuovi ad avere più fame dei veterani, Toloi a parte, che ha salvato il tabellino su Samuel ...

Mai seconda strada fu più… I giovani del vivaio , un tesoretto di rientro dai prestiti un po' in tutta Italia e anche in Europa, non faranno in tempo a passare a salutare i Percassi a Zingonia che già saranno ... Atalantamania: è lontana la Dea d'Europa, e se partono Freuler e Muriel…