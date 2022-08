(Di domenica 7 agosto 2022) Carlocommenta a Radio Kiss Kiss Napoli la cessione dial PSG, ma anche la prestazione del Napoli con l’Espanyol. Partendo dall’ultima amichevole del Napoli, il giornalista ha detto che è stata una “partita vera dal punto di vista agonistico con qualche fallo di troppo. Dal punto di vista della tenuta mentale questo è stato un bene per quanto riguarda l’imminente avvio del campionato“. Macommenta anche la cessione dial PSG: “Il Napoli e la società francese hanno degli ottimi rapporti e credo che la trattativa si stai avviando verso la chiusura. La cessione diè da considerare come. Operaconfezionata dagli agenti del giocatore ...

infoitsport : Alvino: “Fabian Ruiz al PSG un’opera d’arte” - napolipiucom : Alvino: 'Fabian Ruiz al PSG un'opera d'arte' #calciomercatonapoli #FabianRuiz #PSG #ForzaNapoliSempre… - dipalma_trainer : ' 'o friariello di Fabian' 'Dobbiamo invadere la Spagna per un po' di distanza' 'Mechico, Mechico' 'Giovannone cosc… - domenico_damore : RT @jo19N26: Che bellezza l’interpretazione del ruolo di Fabián, che calciatore d’assalto che è Kvara. Che degrado Carlo Alvino. - AnguissaFan : RT @jo19N26: Che bellezza l’interpretazione del ruolo di Fabián, che calciatore d’assalto che è Kvara. Che degrado Carlo Alvino. -

napolipiu.com

Oltre alla partita, raccontata da Carlo, ci sarà l'intervista a Luciano Spalletti nel post ... A centrocampo ci saranno Anguissa , Lobotka eRuiz mentre il tridente d'attacco dovrebbe ...accompagna, più di Lobotka. Ha più passo per inserirsi. Ma è meno bravo nello stretto perché ... trattativa in corso: affare da 40mln: "Koulibaly oggi a Dimaro. Dybala e i diritti d'... Alvino: “Fabian Ruiz al PSG un’opera d’arte” Carlo Alvino commenta a Radio Kiss Kiss Napoli la cessione di Fabian Ruiz al PSG, ma anche la prestazione del Napoli con l’Espanyol. Ma Alvino commenta anche la cessione di Fabian Ruiz al PSG: “Il Nap ...Il Napoli affronta questa sera l’Espanyol nell’ultima amichevole precampionato. A sorpresa non c’è nemmeno Fabian Ruiz. Lo spagnolo, fa sapere il club, non prenderà parte alla gara per affaticamento a ...