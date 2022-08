Allarme minori stranieri, sono scomparsi due su tre: il record in Sicilia tra Agrigento e Trapani (Di domenica 7 agosto 2022) È un dato significativo, conferma che molti migranti minori, in gran parte arrivati in Italia senza familiari, fanno perdere presto le loro tracce. sono adolescenti stranieri, soprattutto... Leggi su ilmattino (Di domenica 7 agosto 2022) È un dato significativo, conferma che molti migranti, in gran parte arrivati in Italia senza familiari, fanno perdere presto le loro tracce.adolescenti, soprattutto...

K_FITERMANN : RT @MSF_ITALIA: #GeoBarents Soccorse 52 persone da un'imbarcazione alla deriva in zona di ricerca e soccorso maltese, dopo un allarme lanci… - Mariate48641882 : RT @AleMilia20: Il caldo e il sovraffollamento rendono insostenibili le condizioni dei #migranti presenti a #Lampedusa.400 i minori non acc… - GB_SaveChildren : RT @AleMilia20: Il caldo e il sovraffollamento rendono insostenibili le condizioni dei #migranti presenti a #Lampedusa.400 i minori non acc… - AleMilia20 : Il caldo e il sovraffollamento rendono insostenibili le condizioni dei #migranti presenti a #Lampedusa.400 i minori… - nicolarsr : 'Scrivere software (critico) in modo sicuro' Il #sistema integrato di allerta e #allarme pubblico utilizzato per u… -