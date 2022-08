AEW: Claudio Castagnoli vorrebbe affrontare Okada (Di domenica 7 agosto 2022) Durante la fans convention di Starrcast V, Claudio Castagnoli ha dichiarato di essere pronto ad affrontare chiunque nel prossimo evento “Forbidden door 2”. Un nome in particolare, però, sarebbe stato fatto dall’attuale campione ROH ; il nome è quello di Okada. Il motivo “Ho nominato Okada soprattutto perché lo conosco da più di dieci anni,da quando lottava a Chikara… Io e Chris Hero avevamo una casa e Okada viveva con noi” ha detto Claudio,aggiungendo che “credo di avere una foto che ci ritrae quando avevo ancora i capelli e lui non era ancora ‘Rainmaker’,quindi sì, c’è tanta storia tra di noi..”. Okada ha combattuto in Chikara ma non ha mai avuto un confronto con Castagnoli. Okada ha fatto diverse ... Leggi su zonawrestling (Di domenica 7 agosto 2022) Durante la fans convention di Starrcast V,ha dichiarato di essere pronto adchiunque nel prossimo evento “Forbidden door 2”. Un nome in particolare, però, sarebbe stato fatto dall’attuale campione ROH ; il nome è quello di. Il motivo “Ho nominatosoprattutto perché lo conosco da più di dieci anni,da quando lottava a Chikara… Io e Chris Hero avevamo una casa eviveva con noi” ha detto,aggiungendo che “credo di avere una foto che ci ritrae quando avevo ancora i capelli e lui non era ancora ‘Rainmaker’,quindi sì, c’è tanta storia tra di noi..”.ha combattuto in Chikara ma non ha mai avuto un confronto conha fatto diverse ...

