Violenza sessuale su una 18enne in vacanza a Riccione, 35enne preso con i bagagli in mano (Di sabato 6 agosto 2022) I poliziotti hanno arrestato un 35enne con l'accusa di Violenza sessuale e lesioni personali aggravate nei confronti di una 18enne che si trovava in vacanza a Riccione. Gli agenti hanno bloccato l'uomo, originario della provincia di Venezia. bagagli in mano, stava per lasciare la città. La Violenza è avvenuta nella serata fra il 29 e il 30 luglio nel parcheggio di una discoteca nella provincia di Pesaro Urbino. La ragazza ha riportato lesioni giudicate guaribili dai sanitari con 45 giorni di prognosi. Ha sporto denuncia riuscendo però a fornire agli investigatori pochissimi dettagli circa l'identità dell'autore della Violenza. L'aveva indicato con il solo nome di battesimo e con i dati del profilo social.

