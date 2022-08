Trattativa, i giudici su Dell’Utri assolto: “Manca l’ultimo miglio, non c’è la prova certa che comunicò la minaccia a Berlusconi” (Di sabato 6 agosto 2022) Un’altra assoluzione di peso – oltre quella dei carabinieri del Ros nonostante “l’improvvida iniziativa” per il bene dello Stato” – riguarda l’ex senatore di Forza Italia Marcello Dell’Utri che, come i carabinieri Mario Mori e Antonio Subranni, era stato condannato a 12 anni. Manca la “certezza della prova” l’imputato “nonostante il suo pesante coinvolgimento nella fase preelettorale ed anche postelettorale (con delle azioni tali da assumere astrattamente rilievo per una differente fattispecie di reato, tuttavia coperta dall’intangibile giudicato assolutorio di cui si è detto intervenuto per i fatti di cui agli artt. 110 e 416 bis c.p. successivi al 1992) non abbia concorso nella minaccia al Corpo politico dello Stato. Non si ha prova, in altri termini, che questo imputato, nonostante le sue ramificate ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 6 agosto 2022) Un’altra assoluzione di peso – oltre quella dei carabinieri del Ros nonostante “l’improvvida iniziativa” per il bene dello Stato” – riguarda l’ex senatore di Forza Italia Marcelloche, come i carabinieri Mario Mori e Antonio Subranni, era stato condannato a 12 anni.la “certezza della” l’imputato “nonostante il suo pesante coinvolgimento nella fase preelettorale ed anche postelettorale (con delle azioni tali da assumere astrattamente rilievo per una differente fattispecie di reato, tuttavia coperta dall’intangibile giudicato assolutorio di cui si è detto intervenuto per i fatti di cui agli artt. 110 e 416 bis c.p. successivi al 1992) non abbia concorso nellaal Corpo politico dello Stato. Non si ha, in altri termini, che questo imputato, nonostante le sue ramificate ...

