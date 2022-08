Posillipo | lite condominiale per i cani finisce a colpi di pistola

corrmezzogiorno : #Napoli Posillipo, lite condominiale per i cani: spari feriscono un 49enne - cronachecampane : Posillipo, lite tra vicini di casa con spari, un ferito e un ricercato #litetravicini #Napoli #posillipo… - lightmoon972 : RT @NapoliToday: #Cronaca #Posillipo Posillipo, lite condominiale finisce nel sangue: ferito un uomo - gadmeischia : Giovanni Bianco, 41 anni, napoletano con un'abitazione a Ischia è il protagonista di una storia dai toni forti. La… - gadmeischia : Giovanni Bianco, 41 anni, napoletano con un'abitazione a Ischia è il protagonista di una storia dai toni forti. La… -

Un uomo ferito con un colpo di pistola, l'aggressore ricercato dalla Polizia. E' il bilancio di unacondominiale scoppiata in via Tito Livio, nel quartierea Napoli. Tutto è iniziato ieri sera quando un 21enne è sceso con i due cani di famiglia nel cortile del proprio stabile, ...Unaper questioni condominiali, nel quartiere, finisce nel sangue. E' accaduto in via Tito Livio. Un ragazzo di 21 anni, sceso nel cortile di uno stabile con i suoi due cani, ha incrociato ...Ha sparato a sangue freddo ai familiari di un ragazzo con cui aveva discusso per banali questioni condominiali ...Un uomo ferito con un colpo di pistola, l’aggressore ricercato dalla Polizia. E’ il bilancio di una lite condominiale scoppiata in via Tito Livio, nel quartiere Posillipo a Napoli. Tutto è iniziato ie ...