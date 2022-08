Pinotti (Pd): 'Non mi ricandido ma partecipo alla battaglia contro la destra' (Di sabato 6 agosto 2022) La senatrice del Partito Democratico ed ex ministra della Difesa Roberta Pinotti parla della sua possibile candidatura: "Non mi candido a queste elezioni, non sarò in Parlamento nella prossima ... Leggi su globalist (Di sabato 6 agosto 2022) La senatrice del Partito Democratico ed ex ministra della Difesa Robertaparla della sua possibile candidatura: "Non mi candido a queste elezioni, non sarò in Parlamento nella prossima ...

globalistIT : - mattia_pinotti : @perchetendenza o porcodio parlate tutti come se non faceste mai errori di battitura branco di mongoloidi che non siete altro - PorthosSilvia : @EnricoLetta Da semplice cittadina, che vota PD, vorrei dare un consiglio: attenzione togliere nomi importanti come… - Maiconbergoglio : @MT_Meli_ La 3a e'la lamorgese ma non dimentichiamo pure la ex ministre della difesa pinotti e trenta - GF_R_Porelli : @robertapinotti @pdnetwork @Azione_it @Piu_Europa Se fossero state veramente forze responsabili, invece di inocular… -