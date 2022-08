Pavia | retta per tre ragazze in comunità fa ' fallire' Comune di 200 abitanti

(Di sabato 6 agosto 2022) Milano, 6 ago. (Adnkronos) - Ilpavese di Ceretto Lomellina ha dichiarato il dissesto finanziario. La motivazione, si legge nella delibera approvata all'unanimità il 2 agosto dal Consiglio comunale, derivano da problemi strutturali iniziati alcuni anni fa e che si sono aggravati in questo ultimo periodo. L'amministrazione, guidata dal sindaco Giovanni Cattaneo, non risulta più in grado di garantire i servizi indispensabili visto che le risorse, nonostante i tagli per far quadrare i conti, non risultano più sufficienti a finanziare le spese correnti obbligatorie. A peggiorare la situazione economico finanziaria deldi poco meno di 200"ha concorso principalmente il provvedimento del tribunale dei Minorenni di Milano, con il quale è stato disposto che dal 15 marzo 2018, treminorenni ...

