“Noi parliamo di programmi, loro...”. Tajani manda ko la sinistra: tanta incoerenza (Di sabato 6 agosto 2022) Si infiamma lo scontro tra partiti in vista delle elezioni del 25 settembre. Ospite della puntata del 5 agosto di Controcorrente, il talk show di Rete4 condotto da Veronica Gentili, è Antonio Tajani, coordinatore nazionale di Forza Italia, che lancia una serie di siluri agli avversari alla luce delle numerosi liti tra Azione, Partito Democratico e il resto della coalizione che affronta il centrodestra: “Mi pare che ci sia molta incoerenza all'interno della coalizione di sinistra. Azione, che è il partito di Emma Bonino e Carlo Calenda, ha creato molto scompiglio nella sinistra, litigano e uno dice una cosa e uno un'altra. Uno è a favore del nucleare, uno è contrario… Non mi pare che agli occhi dei cittadini italiani stiano dando un bello spettacolo, noi stiamo parlando di programmi e illustriamo ciò ... Leggi su iltempo (Di sabato 6 agosto 2022) Si infiamma lo scontro tra partiti in vista delle elezioni del 25 settembre. Ospite della puntata del 5 agosto di Controcorrente, il talk show di Rete4 condotto da Veronica Gentili, è Antonio, coordinatore nazionale di Forza Italia, che lancia una serie di siluri agli avversari alla luce delle numerosi liti tra Azione, Partito Democratico e il resto della coalizione che affronta il centrodestra: “Mi pare che ci sia moltaall'interno della coalizione di. Azione, che è il partito di Emma Bonino e Carlo Calenda, ha creato molto scompiglio nella, litigano e uno dice una cosa e uno un'altra. Uno è a favore del nucleare, uno è contrario… Non mi pare che agli occhi dei cittadini italiani stiano dando un bello spettacolo, noi stiamo parlando die illustriamo ciò ...

