(Di sabato 6 agosto 2022) Tempo di lettura: 3 minutiDi ieri la notizia del patto siglato tra Noi di Centro, il partito fondato e guidato da Clemente Mastella e gli ‘Europeisti‘, formazione che fa capo al senatore Raffaele Fantetti. “Un accordo politico” – ha spiegato il sindaco di Benevento. Nella realtà, più che vantaggi elettorali l’intesa siglata a Roma porta in dote a Ndc un enorme beneficio: inon dovranno dedicare il mese di agosto alla raccolta delle firme necessarie a essere della partita il 25 settembre: il simbolo di Fantetti, già presente nelle aule parlamentari, pur nella versione riveduta e corretta (e già presentata ieri, foto in basso) consentirà infatti a Mastella di presentare liste e candidati ini collegi, compresi quelli all’estero. Scampato il pericolo firme, i bignon potranno però risparmiarsi la fatica ...

anteprima24 : ** Ndc, testa alle candidature: da Abbate e Lonardo, in campo ... ** -

anteprima24.it

Ora che i sondaggi soffiano vento nelle vele del centrodestra " Fdi e Giorgia Meloni in, ... È il caso di Paolo Alli : ex volto di punta dicon Angelino Alfano con un passato in regione ...... che può giocare da trequartista ma anche in altri ruoli (potrebbe trattarsi dell'ex D'Ursi,). ... Paolucci, Bregasi, Di Pentima, Di Nardo, Cocchini, Rosini, Dell'Elce, Lessiani, Bruno, Forte,,... Ndc, testa alle candidature: da Abbate e Lonardo, in campo tutti i big mastelliani