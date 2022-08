Napoli, il bimbo spacciatore con pistola e posa da camorrista. Mamma orgogliosa: 'Tutto suo padre' (Di sabato 6 agosto 2022) Il problema dello spaccio a Napoli è reale e coinvolge anche i più piccoli, anzi, piccolissimi. Ad appena otto e undici anni, i bambini vengono mandati in strada a consegnare dosi di cocaina ai ... Leggi su leggo (Di sabato 6 agosto 2022) Il problema dello spaccio aè reale e coinvolge anche i più piccoli, anzi, piccolissimi. Ad appena otto e undici anni, i bambini vengono mandati in strada a consegnare dosi di cocaina ai ...

fanpage : Il bambino, nato ieri a Napoli, porterà per tutta la vita il nome e il ricordo dell'agente di Polizia che ha aiutat… - fanpage : Il bimbo si chiama Marco, come il poliziotto del commissariato San Ferdinando che ha aiutato la madre a partorire ?? - TuttoQuaNews : RT @mattinodinapoli: Arrivato al Santobono il bimbo di 11 anni ustionato da un'esplosione in Libia - mattinodinapoli : Arrivato al Santobono il bimbo di 11 anni ustionato da un'esplosione in Libia - FF_AAediPolizia : RT @InFoDifesa: Il bambino, nato ieri 5 agosto 2022 a Napoli, porterà per tutta la vita il nome e il ricordo dell'agente di Polizia che ha… -