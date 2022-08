Napoli-Espanyol | De Laurentiis furioso con la squadra arbitrale | il motivo

(Di sabato 6 agosto 2022) Si è appena concluso il primo tempo traed, ultima amichevole degli azzurri in questo ritiro estivo di Castel di Sangro: la prima frazione si è conclusa sul risultato di 0-0.più pericoloso rispetto agli spagnoli: gli azzurri hanno creato diverse occasioni e sono andati vicino alla rete con Osimhen e Kvaratskhelia. Il punteggio però non è cambiato e il primi 45 minuti si sono conclusi a reti bianche. DeNei minuti finali del primo tempo, la partita si è incattivita, con i giocatori dell’che sono andati giù pesanti con falli (su Lobotka e Lozano) non proprio da amichevole. È scaturita anche una mini rissa con tutti i giocatori coinvolti, fortunatamente subito placata. Proprio per questo, il presidente Aurelio De ...

19ele26_ : @__mich8__ benvenuta alla partita di rugby Napoli-Espanyol - NapoliNewsRobot : From: SimoneGuadagnoo Entrate dure dei calciatori dell’#Espanyol ai danni dei giocatori del #Napoli. Aurelio… - SimoneGuadagnoo : Entrate dure dei calciatori dell’#Espanyol ai danni dei giocatori del #Napoli. Aurelio #DeLaurentiis furioso a fine… - Paroladeltifoso : Napoli-Espanyol: ADL in campo! Il suo gesto - sscalcionapoli1 : Napoli-Espanyol è 0-0 alla fine del primo tempo -

ARRIVA ADL - Iloggi è impegnato nell'ultima amichevole in Abruzzo, contro l'. Nei tre precedenti match De Laurentiis non è stato presente neanche sugli spalti, nonostante fosse al ...DIRETTA(RISULTATO 0 - 0): OSIMHEN PERICOLOSO Osimhen subito vivace, la sua prima conclusione al 3 trova l'opposizione di Sergi Gomez, quindi al 10 il nigeriano non riesce a insaccare a tu per ...Ufficiali le scelte del tecnico del Napoli Luciano Spalletti per l'ultima amichevole a Castel di Sangro contro l'Espanyol delle ore 19. Mancheranno Zielinski, Fabian e Politano. Davanti a Meret linea ...44' - Il pallone sfila in fallo laterale, Osimhen vuole riprendere subito il gioco ma gli viene impedito da alcuni giocatori della panchina dell'Espanyol. Si accende una mini-rissa. Ammonito il ...