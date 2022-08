Juventus-Atletico Madrid, amichevole annullata. «Paura attentati in Israele» (Di sabato 6 agosto 2022) annullata l'amichevole a Tel Aviv tra Juventus e Atletico Madrid. Lo hanno deciso gli organizzatori israeliani dell'incontro giustificando la scelta con «le tensioni di sicurezza... Leggi su ilmessaggero (Di sabato 6 agosto 2022)l'a Tel Aviv tra. Lo hanno deciso gli organizzatori israeliani dell'incontro giustificando la scelta con «le tensioni di sicurezza...

repubblica : Tensioni a Gaza, annullata l'amichevole Juventus-Atletico a Tel Aviv - TuttoMercatoWeb : Juventus-Atletico Madrid a rischio annullamento per motivi di sicurezza: le ultime - kimbaccia : RT @mike_fusco: 'La UEFA, preso atto delle difficoltà ambientali e logistiche per l'organizzazione dell'amichevole Atletico Madrid-Juventus… - serieAnews_com : ? #AtleticoMadrid - #Juventus, amichevole cancellata! - mike_fusco : 'La UEFA, preso atto delle difficoltà ambientali e logistiche per l'organizzazione dell'amichevole Atletico Madrid-… -