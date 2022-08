Highlights | Nunez e Salah rispondono a Mitrovic | Fulham - Liverpool 2 - 2

(Di sabato 6 agosto 2022) Pareggio per ilalla prima gara di Premier contro ilche per ben due volte va in vantaggio sempre con. Per i Reds decisivi ...

Pareggio per il Liverpool alla prima gara di Premier contro il Fulham che per ben due volte va in vantaggio sempre con Mitrovic. Per i Reds decisivi ...Come in Community Shield, Klopp si gioca la carta Darwindalla panchina. Stavolta però non deve aspettare il 94 per assistere ad un suo gol. Al 64 arriva l'1 - 1: Salah scatta sulla ...Il Liverpool pareggia la gara d'esordio contro il Fulham: 2-2, ma il primo gol in Premier League di Nunez è spettacolare. L'uruguaiano ha segnato il ...Pareggio per il Liverpool alla prima gara di Premier contro il Fulham che per ben due volte va in vantaggio sempre con Mitrovic. Per i Reds decisivi Nunez ...