Eskalator art | la seconda vita di Highsnob

(Di sabato 6 agosto 2022) Sul profilo Instagram diart il rapper(nome d’arte del trentasettenne Michele Matera) firma le sue opere come crypto artista. La bio recita: “I could draw many things but I only have monsters in my head”. Una promessa mantenuta. I suoi dipinti/NFT sono per lo più volti “picassiani” poco rassicuranti o rivisitazioni di capolavori come la Ragazza col turbante (conosciuta anche con il titolo la Ragazza con l’orecchino di perla) di Vermeer e la Gioconda di Leonardo da Vinci, dotate di terrificanti denti aguzzi, caratteristica che accomuna tutti i volti dipinti da. Il rapper, che gran parte del pubblico ha conosciuto per la prima volta lo scorso febbraio quando, in coppia con Hu, ha partecipato al festival di Sanremo con la canzone Abbi cura di te, ha anche una “” ...