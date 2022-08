Da No Tap a No Lezzi L’ex ministro non si candida

Leggi su ilfoglio

(Di sabato 6 agosto 2022) La regina dei voti grillini protestatari del Salento fa un passo indietro. “No, non ci sarò”. Barbara, senatrice al secondo mandato, celebre per essersi presentata a Palazzo Madama con il noto utensile nel 2018, determinata “ad aprire il Parlamento come una scatoletta di tonno” (sappiamo come è andata a finire), non saràta alle elezioni politiche.del Sud del Conte Uno, protagonista della danza tarantolata dal balcone di Palazzo Chigi con le dita a forma di “V”, accanto a Luigi Di Maio, per festeggiare la surreale “abolizione della povertà”, sceglie con una sua coerenza di rispettare il vincolo morale dei due mandati, di non cercare un posto in una lista qualsiasi e di dare un contributo civile da un’altra posizione (anche dai talk, dove è particolarmente efficace come voce anti-sistema). ...