Calcio: Damsgaard verso l'addio alla Sampdoria, prossima settimana visite con il Brentford (Di sabato 6 agosto 2022) Genova, 6 ago. - (Adnkronos) - È questione di giorni per il trasferimento di Mikkel Damsgaard in Inghilterra. L'esterno offensivo della Sampdoria, secondo quanto riporta Sky Sport, la prossima settimana sosterrà le visite mediche con il Brentford nel Regno Unito, ultimo step prima di firmare il contratto che lo legherà al club inglese. Documenti già firmati tra le due società, con il danese che dopo due anni a Genova è pronto ad affrontare una nuova esperienza in Premier League. Arrivato in Italia nell'estate 2020 dopo l'esperienza al Nordsjaelland, nel primo anno in Serie A Damsgaard ha trovato molto spazio collezionando 2 gol e 4 assist in 37 presenze tra campionato e Coppa Italia. Nella scorsa stagione il danese, dopo aver trovato spazio con continuità nelle prime ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 6 agosto 2022) Genova, 6 ago. - (Adnkronos) - È questione di giorni per il trasferimento di Mikkelin Inghilterra. L'esterno offensivo della, secondo quanto riporta Sky Sport, lasosterrà lemediche con ilnel Regno Unito, ultimo step prima di firmare il contratto che lo legherà al club inglese. Documenti già firmati tra le due società, con il danese che dopo due anni a Genova è pronto ad affrontare una nuova esperienza in Premier League. Arrivato in Italia nell'estate 2020 dopo l'esperienza al Nordsjaelland, nel primo anno in Serie Aha trovato molto spazio collezionando 2 gol e 4 assist in 37 presenze tra campionato e Coppa Italia. Nella scorsa stagione il danese, dopo aver trovato spazio con continuità nelle prime ...

