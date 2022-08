Adele chiede un prestito record da 38 milioni per comprare l’ex villa di Sylvester Stallone a Beverly Hills (Di sabato 6 agosto 2022) È un mutuo davvero da record quello sottoscritto da Adele: 38 milioni di dollari su un totale di 58 per la mega villa fatta costruire nel 1994 da Sylvester Stallone a Beverly Hills, il quartiere vip di Los Angeles. La stipula risale allo scorso gennaio ma la notizia è stata resa nota solo ora dal The Post, che pubblica l’atto del contratto firmato dalla cantante britannica: “Il mutuatario ha promesso di pagare questo debito in regolari pagamenti periodici e di pagare il debito per intero entro e non oltre il 1° marzo 2052?, si legge nel documento. Insomma, Adele si è impegnata per trent’anni con un mutuo milionario ma l’impegno non la spaventa, anzi: il suo nuovo tour in partenza in autunno dovrebbe fruttarle 1 milione di dollari a ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 6 agosto 2022) È un mutuo davvero daquello sottoscritto da: 38di dollari su un totale di 58 per la megafatta costruire nel 1994 da, il quartiere vip di Los Angeles. La stipula risale allo scorso gennaio ma la notizia è stata resa nota solo ora dal The Post, che pubblica l’atto del contratto firmato dalla cantante britannica: “Il mutuatario ha promesso di pagare questo debito in regolari pagamenti periodici e di pagare il debito per intero entro e non oltre il 1° marzo 2052?, si legge nel documento. Insomma,si è impegnata per trent’anni con un mutuo milionario ma l’impegno non la spaventa, anzi: il suo nuovo tour in partenza in autunno dovrebbe fruttarle 1 milione di dollari a ...

