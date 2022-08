Va al lago per pescare con gli amici, un coccodrillo sbuca dall’acqua e lo azzanna: 15enne muore sbranato (Di venerdì 5 agosto 2022) Era andato a pesca con gli amici sull’isola di Ternate, nelle Molucche in Indonesia. Ma, quello che doveva essere un momento di svago, si è trasformato in tragedia quando all’improvviso un enorme coccodrillo è sbucato dall’acqua e l’ha azzannato. Così è morto un ragazzo di 15 anni mentre stava pescando con i suoi amici sulla riva del lago Tolire Besar: l’incidente è avvenuto martedì 2 agosto. Un coccodrillo è sbucato dall’acqua attaccandolo e trascinandolo poi con se nel lago, come ha fatto sapere Fathur Rahman, capo del servizio locale di soccorso. Un testimone oculare ha spiegato ad una tv locale che non è stato possibile recuperare subito il corpo del giovane, perché era circondato da numerosi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 5 agosto 2022) Era andato a pesca con glisull’isola di Ternate, nelle Molucche in Indonesia. Ma, quello che doveva essere un momento di svago, si è trasformato in tragedia quando all’improvviso un enormetoe l’hato. Così è morto un ragazzo di 15 anni mentre stava pescando con i suoisulla riva delTolire Besar: l’incidente è avvenuto martedì 2 agosto. Untoattaccandolo e trascinandolo poi con se nel, come ha fatto sapere Fathur Rahman, capo del servizio locale di soccorso. Un testimone oculare ha spiegato ad una tv locale che non è stato possibile recuperare subito il corpo del giovane, perché era circondato da numerosi ...

