Ultime Notizie Roma del 05-08-2022 ore 15 | 10

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 5 agosto 2022)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione alla microfono Giuliano Ferrigno in questo venerdì 5 essere in primo piano ieri e le navi da guerra cinesi hanno attraversato la linea mediana dello Stretto di Taiwan nel secondo giorno di esercitazioni militari su vasta scala e risposta la visita a Taipei della Presidente della Camera americana Nancy pelosi in una nota Il Ministero della Difesa dell’isola ha definito lemanovre come altamente provocatori rispondendo alle critiche degli Stati Uniti dei paesi occidentali Pechino ha osservato che le sta cosa della vicenda di tregua Non è una questione Democratica ma una questione di principio importante Sulla sovranità e l’integrità territoriale della cena e rimarcato che l’attuale situazione è stata interamente causata da pelose da americani una poesia È arrivato dal Cremlino secondo ...