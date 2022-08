Ultime Notizie – Elezioni, Guzzetta: “Diritto tribuna? Espressione impropria, già garantito da soglia minima 3%” (Di venerdì 5 agosto 2022) Il costituzionalista: “Vale intorno a 900mila voti. Con alleanza tecnica ha significato politico, non tecnico”. “Terminologia usata per far digerire a elettori potenziali alleati politicamente distanti” “Sono d’accordo con i miei colleghi che hanno messo in evidenza come l’Espressione Diritto di tribuna usata nel contesto di formazione delle alleanze sia impropria. Il Diritto di tribuna infatti non è stabilito da un partito, ma, quando c’è, dalle leggi elettorali. Io immagino che questa Espressione, insieme ad altre che si sentono in questi giorni come ad esempio alleanza tecnica, siano utilizzate per rendere più digeribile ai potenziali alleati su posizioni spesso politicamente molto distanti tra loro gli accordi elettorali. Operazione del tutto legittima, ma che ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di venerdì 5 agosto 2022) Il costituzionalista: “Vale intorno a 900mila voti. Con alleanza tecnica ha significato politico, non tecnico”. “Terminologia usata per far digerire a elettori potenziali alleati politicamente distanti” “Sono d’accordo con i miei colleghi che hanno messo in evidenza come l’diusata nel contesto di formazione delle alleanze sia. Ildiinfatti non è stabilito da un partito, ma, quando c’è, dalle leggi elettorali. Io immagino che questa, insieme ad altre che si sentono in questi giorni come ad esempio alleanza tecnica, siano utilizzate per rendere più digeribile ai potenziali alleati su posizioni spesso politicamente molto distanti tra loro gli accordi elettorali. Operazione del tutto legittima, ma che ...

