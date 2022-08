Traffico Roma del 05-08-2022 ore 07 | 30

Leggi su romadailynews

avuto in fila per lavori in entrata in città sulla Cassia Veientana tra via della Giustiniana e il raccordo anulare code sulla Cassia sempre direzionetra il bivio per la Claudia Braccianese quello per via della Giustiniana anche sulla via Appia si stanno formando Code in prossimità dei lavori in corso tra il bivio per la via dei Laghi raccordo direzione San Giovanni allenamenti poi sulla via Salaria all'altezza dell'aeroporto dell'Urbe nel pomeriggio dalle 17:30 alle 20 in Piazza dei Santi Apostoli manifestazione per la pace nel mondo possibili rallentamenti in via Cesare Battisti soprattutto durante il deflusso dei partecipanti