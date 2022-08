Traffico, in arrivo il picco dell’estate 2022: per il weekend 5-7 agosto sono previste code da bollino rosso e nero (Di venerdì 5 agosto 2022) Arriva il picco del Traffico dell’estate 2022: “Traffico intenso” con classificazione di bollino nero e rosso per tutto il weekend del 5-7 agosto è quanto previsto da Viabilità Italia. Il primo fine settimana del mese di agosto – tradizionalmente quello del grande esodo – diventa quindi un banco di prova per la tenuta del sistema stradale italiano. Il weekend inizia con un bollino rosso a partire dalla mattinata di venerdì 5 agosto che sarà dominante anche nel corso del pomeriggio. Le situazioni più “critiche” riguardano il traforo del Gran San Bernardo (in entrambe le direzioni), la A4 nei nodi di Padova e Trieste e il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 5 agosto 2022) Arriva ildel: “intenso” con classificazione diper tutto ildel 5-7è quanto previsto da Viabilità Italia. Il primo fine settimana del mese di– tradizionalmente quello del grande esodo – diventa quindi un banco di prova per la tenuta del sistema stradale italiano. Ilinizia con una partire dalla mattinata di venerdì 5che sarà dominante anche nel corso del pomeriggio. Le situazioni più “critiche” riguardano il traforo del Gran San Bernardo (in entrambe le direzioni), la A4 nei nodi di Padova e Trieste e il ...

