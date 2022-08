Shomurodov Bologna, trovata l’intesa con la Roma (Di venerdì 5 agosto 2022) Il Bologna ha trovato l’intesa giusta per quanto concerne Shomurodov: dalla Roma prestito con diritto di riscatto. Shomurodov è sempre più vicino a diventare un nuovo giocatore del Bologna. Come riportato da Sky Sport, i rossoblu sono vicini a chiudere l’affare con la Roma: prestito con diritto di riscatto L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 5 agosto 2022) Ilha trovatogiusta per quanto concerne: dallaprestito con diritto di riscatto.è sempre più vicino a diventare un nuovo giocatore del. Come riportato da Sky Sport, i rossoblu sono vicini a chiudere l’affare con la: prestito con diritto di riscatto L'articolo proviene da Calcio News 24.

AlfredoPedulla : #Roma, via agli esuberi: #Perez vicino al #CeltaVigo, #Veretout tratta con #OM, #Shomurodov tra #Torino (irruzione di ieri) e #Bologna - angelomangiante : #Shomurodov vicino al Bologna. @SkySport - marcoconterio : ?????? Domani giornata chiave anche in ottica Andrea Belotti alla #Roma: domani incontro tra l'entourage di Eldor Shom… - lucaapole10 : @Lvmbowski Schouten sfruttando l'interesse del Bologna per Shomurodov - Torrenapoli1 : MERCATO infuocato Thread TUTTE le TRATTATIVE più calde #Kostic -#Paredes e #Milenkovic Piemonte #Shomurodov Bologna… -