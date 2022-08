Serie A calcio, come vedere DAZN su Sky: la novità e cosa prevede l’accordo (Di venerdì 5 agosto 2022) Com’è ormai noto da ieri, tra DAZN e Sky si è finalmente raggiunto l’accordo che consentirà di portare anche agli utenti della piattaforma satellitare la possibilità di guardare il campionato di calcio di Serie A. Dall’8 agosto si vedranno pienamente gli effetti, almeno per i possessori di Sky Q. Saranno loro, infatti, ad avere la possibilità attiva di accedere al canale 214, che verrà dedicato a Zona DAZN. Sarà qui che le 7 partite appartenenti al pacchetto esclusivo della piattaforma OTT che opera in streaming entreranno a far parte del bouquet della tv satellitare che ha preso vita, tramite fusione, nel 2003. Sky, va ricordato, ha i diritti di co-esclusiva su 3 partite a giornata. L’accesso sarà possibile tramite la sezione App o il controllo vocale, con il comando “Apri DAZN”: ... Leggi su oasport (Di venerdì 5 agosto 2022) Com’è ormai noto da ieri, trae Sky si è finalmente raggiuntoche consentirà di portare anche agli utenti della piattaforma satellitare la possibilità di guardare il campionato didiA. Dall’8 agosto si vedranno pienamente gli effetti, almeno per i possessori di Sky Q. Saranno loro, infatti, ad avere la possibilità attiva di accedere al canale 214, che verrà dedicato a Zona. Sarà qui che le 7 partite appartenenti al pacchetto esclusivo della piattaforma OTT che opera in streaming entreranno a far parte del bouquet della tv satellitare che ha preso vita, tramite fusione, nel 2003. Sky, va ricordato, ha i diritti di co-esclusiva su 3 partite a giornata. L’accesso sarà possibile tramite la sezione App o il controllo vocale, con il comando “Apri”: ...

