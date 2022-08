Se l' alleanza regge? Calenda | ira dopo il vertice segreto con Letta E i Verdi dicono sì al Pd | caos totale

(Di venerdì 5 agosto 2022) Nuovo cinema centrosinistra. Oggi, venerdì 5 agosto, una delle giornate più folli per l'o presunta tale. E noi qui, spettatori interessati a goderci la baruffa e il possibile, probabile, schianto. Tutto verte attorno a Carlo, sempre lui, il leader di Azione che dall'alto - si fa per dire - del suo 5% nei sondaggi detta l'agenda al Pd ed Enrico, con le sue "fatwe" contro Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli, ossia contro Sinistra Italiana e. Oggi lo scontro è stato durissimo:e rossi attaccano, il quale replica affermando che "per voi non c'è spazio". Insomma fa tutto lui, decide tutto lui. Dunque, mister Azione si scaglia contro il 'pavido'e contro il Pd, accusati di non prendere posizione e non difenderlo. Poi ancora, ...

GianniVezzani1 : RT @Libero_official: 'Se l'alleanza regge? Nulla da dire': #CarloCalenda, la rabbia dopo un nuovo vertice con #EnricoLetta. E i #Verdi dico… - GiancarloPilus1 : RT @Libero_official: 'Se l'alleanza regge? Nulla da dire': #CarloCalenda, la rabbia dopo un nuovo vertice con #EnricoLetta. E i #Verdi dico… - CavaliereAvv : RT @Libero_official: 'Se l'alleanza regge? Nulla da dire': #CarloCalenda, la rabbia dopo un nuovo vertice con #EnricoLetta. E i #Verdi dico… - Libero_official : 'Se l'alleanza regge? Nulla da dire': #CarloCalenda, la rabbia dopo un nuovo vertice con #EnricoLetta. E i #Verdi d… - Aio_Ben : RT @lodamar7: @RobertoRenga @pdnetwork La favoletta dell'olio di ricino, (tradotto:'voto utile' per il PD) non regge affatto. Se fosse vera… -

Corriere della Sera

...fra Pd e Azione e le valutazioni sulle proposte del PD in merito al rapporto con l'... Una coalizione, spiega, non sise "alcuni decidono da soli chi può farne parte e chi no e a quali ...I Verdi chiudono (con rammarico) al M5s: 'L'unicaefficace per contrastare la destra è quella con il Partito democratico' Elezioni politiche 2022, ultime notizie | Calenda: «Nessuno spazio in coalizione con Sinistra e Verdi». Ma... Le dure oarole del centrista rivolte in particolare contro la strategia di letta che rischia di non essere vincente ...Buongiorno. È saltato l’incontro tra Pd, Verdi e Sinistra previsto per ieri. Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni hanno annullato il vertice con Enrico Letta che, dopo il patto con Carlo Calenda di Azio ...