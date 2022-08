(Di venerdì 5 agosto 2022) Fiumicino – Nella notte di domenica scorsa, i CarabinieriStazione dihanno arrestato un 43enne, già con precedenti, gravemente indiziato di aver violato la duplice misura cautelare in atto del divieto di avvicinamento alla persona offesa, la propria ex coniuge, e di allontanamento dallafamiliare. Secondo quanto ricostruito dai militari, l’indagato, nella tarda serata di sabato, si sarebbe dapprima introdotto nel cortile interno del comprensorio in cui la donna abita unitamente al figlio minore, tramite un’autorimessa pertinenziale all’abitazionedonna. Con sé aveva pure una bottiglia di superalcolico, apparendo immediatamente in preda ai fumi dell’alcool. Inutili itiviex coniuge di risolvere bonariamente la situazione, invitando l’uomo ad ...

Paura a Passoscuro: ubriaco tenta di entrare in casa della ex

