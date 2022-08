"Pascale e Berlusconi? Io sapevo che...": la bomba di Alfonso Signorini (Di venerdì 5 agosto 2022) Giovanni Ciacci, 51 anni, istrione, costumista dei divi, critico di moda (un mix fra Guillermo Mariotto e Louella Parsons regina del gossip anni 40) sarà il primo sieropositivo nelle braccia di un reality. Dalle pagine di Chi, Alfonso Signorini prima annuncia che Ciacci racconterà la sua storia da concorrente al Grande Fratello; poi ne prende disagio, dubbi e sofferenza e li trasforma nel respiro di una battaglia civile.Caro Alfonso perché mescolare al vaporoso cazzeggio - perché di cazzeggio si tratta - del GF la storia di un malato di Aids? «Ciacci io lo volevo già l'anno scorso. Ma era risultato positivo all'Hiv, e per il vecchio regolamento di tutti i reality, se sei sieropositivo non puoi partecipare. Non che fosse una novità, non sai quanti attori, sportivi, manager lo sono; ma si è sempre preferito silenziare la cosa. Onore a ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 5 agosto 2022) Giovanni Ciacci, 51 anni, istrione, costumista dei divi, critico di moda (un mix fra Guillermo Mariotto e Louella Parsons regina del gossip anni 40) sarà il primo sieropositivo nelle braccia di un reality. Dalle pagine di Chi,prima annuncia che Ciacci racconterà la sua storia da concorrente al Grande Fratello; poi ne prende disagio, dubbi e sofferenza e li trasforma nel respiro di una battaglia civile.Caroperché mescolare al vaporoso cazzeggio - perché di cazzeggio si tratta - del GF la storia di un malato di Aids? «Ciacci io lo volevo già l'anno scorso. Ma era risultato positivo all'Hiv, e per il vecchio regolamento di tutti i reality, se sei sieropositivo non puoi partecipare. Non che fosse una novità, non sai quanti attori, sportivi, manager lo sono; ma si è sempre preferito silenziare la cosa. Onore a ...

