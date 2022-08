Napoli-Juventus 1968: rissa e addio (Di venerdì 5 agosto 2022) Sin dagli albori, la storia del nostro calcio si fonda sul campanilismo, sulla accesa rivalità tra città e città, tra paese e paese, che proprio nello sport del pallone ha trovato la sua sublimazione. È questa rivalità accesa che è stata la linfa vitale che ha nutrito e favorito la crescita del calcio nel nostro Paese, fino a diventare lo sport nazionale al posto del ciclismo, altra disciplina nazional – popolare, in cui però l’identificazione con il campione di turno era più eterogenea, senza confini specifici: si tifava per Alfredo Binda o per Costante Girardengo o per Learco Guerra, per Fausto Coppi o per Gino Bartali, ma lo facevano tutti, senza distinzioni. Il calcio no, al massimo il tifo è diviso nella regione, torinisti e juventini, milanisti e interisti, poi la grande popolarità che hanno assunto determinate squadre ha allargato i limiti geografici, ma la sostanza resta ... Leggi su glieroidelcalcio (Di venerdì 5 agosto 2022) Sin dagli albori, la storia del nostro calcio si fonda sul campanilismo, sulla accesa rivalità tra città e città, tra paese e paese, che proprio nello sport del pallone ha trovato la sua sublimazione. È questa rivalità accesa che è stata la linfa vitale che ha nutrito e favorito la crescita del calcio nel nostro Paese, fino a diventare lo sport nazionale al posto del ciclismo, altra disciplina nazional – popolare, in cui però l’identificazione con il campione di turno era più eterogenea, senza confini specifici: si tifava per Alfredo Binda o per Costante Girardengo o per Learco Guerra, per Fausto Coppi o per Gino Bartali, ma lo facevano tutti, senza distinzioni. Il calcio no, al massimo il tifo è diviso nella regione, torinisti e juventini, milanisti e interisti, poi la grande popolarità che hanno assunto determinate squadre ha allargato i limiti geografici, ma la sostanza resta ...

