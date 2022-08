Modugno: "Raspadori al Napoli? Ci sono i presupposti per provare a chiudere, al Sassuolo piace Zerbin" (Di venerdì 5 agosto 2022) Francesco Modugno, giornalista, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport 24 parlando del mercato del Napoli. Queste le sue parole: "Raspadori è il profilo giusto considerando l'età, il talento, il fatto che è un calciatore italiano e tanto altro. Ci sono tutti i presupposti per provare a chiudere sebbene il Sassuolo faccia il suo prezzo chiedendo più di 40 milioni. I neroverdi vorrebbero inserire un giovane nella trattativa, ad esempio c'è Zerbin, che potrebbe rinnovare con il Napoli, piace molto al Sassuolo e non è da escludere che qualche talento possa entrare nella trattativa per ammortizzare il prezzo. Raspadori sarebbe un segnale forte per il ... Leggi su terzotemponapoli (Di venerdì 5 agosto 2022) Francesco, giornalista, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport 24 parlando del mercato del. Queste le sue parole: "è il profilo giusto considerando l'età, il talento, il fatto che è un calciatore italiano e tanto altro. Citutti ipersebbene ilfaccia il suo prezzo chiedendo più di 40 milioni. I neroverdi vorrebbero inserire un giovane nella trattativa, ad esempio c'è, che potrebbe rinnovare con ilmolto ale non è da escludere che qualche talento possa entrare nella trattativa per ammortizzare il prezzo.sarebbe un segnale forte per il ...

