Milan, Pioli: «Più forti di un anno fa. De Ketelaere metà Havertz e metà Kakà» Stefano Pioli è stato intervistato dalla Gazzetta dello Sport. Le parole del tecnico rossonero sulla situazione in casa Milan Stefano Pioli ha lasciato una lunga intervista ai microfoni della Gazzetta dello Sport. Le parole del tecnico del Milan. STAGIONE ATIPICA – «Non mi dispiace fare tre mesi a tutto gas e poi staccare, sarà più difficile con i calciatori che andranno fino in fondo al Mondiale. Con loro servirà una sensibilità particolare. Noi per primi siamo più forti di un anno fa: la differenza la fanno l'organizzazione, la voglia, lo spirito. Tutti i giorni arrivo preoccupato, tra virgolette, per lo spirito con cui i calciatori lavoreranno, ma quando poi li vedo in campo tutti i dubbi vanno via.

