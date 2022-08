McDonald's, patatine fredde? Tira fuori la pistola, finisce in tragedia (Di venerdì 5 agosto 2022) Serve le patatine fredde a una cliente? Per questo un impiegato del McDonald's è stato sparato al collo dal figlio della donna insoddisfatta: una storia assurda quella che arriva da Brooklyn, New York. Stando a quanto riporta il New York Post, il 20enne che ha ferito gravemente il dipendente della nota catena di fast food è stato arrestato dalla polizia per tentato omicidio. E nel frattempo è stata fermata anche la sua ragazza di 18 anni. L'impiegato, invece, 23 anni, è ricoverato in ospedale in gravissime condizioni: lotta tra la vita e la morte. Tutto è iniziato quando la madre del 20enne si è alterata perché le patatine che le erano state servite erano fredde. A quel punto è scoppiata la lite: la donna ha cominciato a urlare agli impiegati del fast food, dicendo di sentirsi presa in ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 5 agosto 2022) Serve lea una cliente? Per questo un impiegato del's è stato sparato al collo dal figlio della donna insoddisfatta: una storia assurda quella che arriva da Brooklyn, New York. Stando a quanto riporta il New York Post, il 20enne che ha ferito gravemente il dipendente della nota catena di fast food è stato arrestato dalla polizia per tentato omicidio. E nel frattempo è stata fermata anche la sua ragazza di 18 anni. L'impiegato, invece, 23 anni, è ricoverato in ospedale in gravissime condizioni: lotta tra la vita e la morte. Tutto è iniziato quando la madre del 20enne si è alterata perché leche le erano state servite erano. A quel punto è scoppiata la lite: la donna ha cominciato a urlare agli impiegati del fast food, dicendo di sentirsi presa in ...

