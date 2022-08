L’uomo per cui Ilary Blasi nutre “una simpatia”: ecco di chi si tratta (Di venerdì 5 agosto 2022) La separazione di Ilary Blasi e Francesco Totti ha monopolizzato settimanali e siti di gossip, ma anche quotidiani sportivi e non. Secondo diverse fonti l’ex capitano della Roma avrebbe una relazione stabile con Noemi Bocchi e in effetti è stato visto uscire dalla casa della donna anche qualche giorno. Mentre sappiamo poco o nulla sulle presunte frequentazioni di Ilary Blasi, all’inizio il magazine Chi aveva parlato di un giovane bellissimo incontrato a Milano e poi è spuntato fuori un ‘uomo misterioso e famoso’. C’è chi ha addirittura fatto il nome di Luca Marinelli: “Lui sarebbe L’uomo che ha fatto perdere la testa ad Ilary. Luca è un attore noto ed ha anche vinto il David di Donatello, è stato sposato con Alissa Jung. Luca e Alissa si sono conosciuti sul set di una fiction. Comunque ... Leggi su biccy (Di venerdì 5 agosto 2022) La separazione die Francesco Totti ha monopolizzato settimanali e siti di gossip, ma anche quotidiani sportivi e non. Secondo diverse fonti l’ex capitano della Roma avrebbe una relazione stabile con Noemi Bocchi e in effetti è stato visto uscire dalla casa della donna anche qualche giorno. Mentre sappiamo poco o nulla sulle presunte frequentazioni di, all’inizio il magazine Chi aveva parlato di un giovane bellissimo incontrato a Milano e poi è spuntato fuori un ‘uomo misterioso e famoso’. C’è chi ha addirittura fatto il nome di Luca Marinelli: “Lui sarebbeche ha fatto perdere la testa ad. Luca è un attore noto ed ha anche vinto il David di Donatello, è stato sposato con Alissa Jung. Luca e Alissa si sono conosciuti sul set di una fiction. Comunque ...

