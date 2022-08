Juve, un 'colpo' in casa: Barrenechea è tornato, riparte dall'Under 23 per spiccare il volo (Di venerdì 5 agosto 2022) Quando la Juve l'ha scelto, nella primavera del 2019, Enzo Barrenechea avrebbe dovuto seguire le orme di Rodrigo Bentancur. Ossia: arrivare... Leggi su calciomercato (Di venerdì 5 agosto 2022) Quando lal'ha scelto, nella primavera del 2019, Enzoavrebbe dovuto seguire le orme di Rodrigo Bentancur. Ossia: arrivare...

GoalItalia : La Juve affonda il colpo per Kostic: è pronta a fare un'offerta ?? [?? @romeoagresti] - romeoagresti : La #Juve, da qualche giorno e in concomitanza con l’infortunio di Pogba (in chiave ibrido 442), è tornata ad analiz… - GoalItalia : Ronaldo Il Fenomeno incensa il grande colpo estivo della Juve: 'Fa ancora la differenza' ? #DiMaria - sportli26181512 : Juve, un 'colpo' in casa: Barrenechea è tornato, riparte dall'Under 23 per spiccare il volo: Quando la Juve l'ha sc… - fettonejr : La Juve ha preso Kostic... Brutto colpo per la Vaughn @MirianaMirio Sei più serena adesso? -