Il borsino del mercato/6 Chi compra (poco) e chi vende (quasi niente): primo bilancio economico, rosso quasi per tutte (Di venerdì 5 agosto 2022) Un’altra settimana di calciomercato è passata, con pochissime novità. Lo diciamo subito: nelle grafiche relative alle migliori otto della Serie A abbiamo aggiunto un solo acquisto ufficiale. Mancano otto giorni all’inizio del campionato e i movimenti ufficiali scarseggiano. Tante idee, … Leggi su ecodibergamo (Di venerdì 5 agosto 2022) Un’altra settimana di calcioè passata, con pochissime novità. Lo diciamo subito: nelle grafiche relative alle migliori otto della Serie A abbiamo aggiunto un solo acquisto ufficiale. Mancano otto giorni all’inizio del campionato e i movimenti ufficiali scarseggiano. Tante idee, …

