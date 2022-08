Fioccano multe salatissime anche per i pagamenti con il Pos | In questo caso intervengono le autorità (Di venerdì 5 agosto 2022) Arriva proprio in questi giorni la notizia dal Codice del Consumo che prevede multe a partire dai 2.000 euro per i furbetti del commercio Sanzioni per chi rifiuta pagamento con pos (foto web)Al 2014 risale il primo intervento per contrastare i commercianti che rifiutano pagamenti con carta. La lotta ai contanti iniziata dal Governo non si è fermata da allora, anzi negli ultimi anni si è intensificata. Gli interventi mirano a sanzionare i commercianti che non si adeguano alle nuove direttive, mentre sul fronte consumatore sono state introdotte nuove e numerose modalità di pagamento telematico. Sanzioni salatissime a partire dai 2000 euro Negli ultimi anni gli interventi del Governo sono stati sempre più mirati a limitare l’utilizzo della moneta contante. In particolare è stata prorogata per un altro anno, l’obbligo di utilizzo dei ... Leggi su topicnews (Di venerdì 5 agosto 2022) Arriva proprio in questi giorni la notizia dal Codice del Consumo che prevedea partire dai 2.000 euro per i furbetti del commercio Sanzioni per chi rifiuta pagamento con pos (foto web)Al 2014 risale il primo intervento per contrastare i commercianti che rifiutanocon carta. La lotta ai contanti iniziata dal Governo non si è fermata da allora, anzi negli ultimi anni si è intensificata. Gli interventi mirano a sanzionare i commercianti che non si adeguano alle nuove direttive, mentre sul fronte consumatore sono state introdotte nuove e numerose modalità di pagamento telematico. Sanzionia partire dai 2000 euro Negli ultimi anni gli interventi del Governo sono stati sempre più mirati a limitare l’utilizzo della moneta contante. In particolare è stata prorogata per un altro anno, l’obbligo di utilizzo dei ...

