Di Marzio: Raspadori, è in corso un incontro Napoli-Sassuolo a Castel di Sangro (Di venerdì 5 agosto 2022) Raspadori al Napoli. Sono ore calde. Il giornalista Sky Gianluca Di Marzio scrive che è in corso, a Castel di Sangro, dove il Napoli è in ritiro, un incontro tra la dirigenza del Sassuolo e quella del Napoli per cercare una prima intesa per il trasferimento. Primo faccia a faccia tra Napoli e Sassuolo per discutere di Giacomo Raspadori. Sono arrivati da poco l’ad Giovanni Carnevali e il ds Giovanni Rossi nel ritiro degli azzurri per discutere proprio dell’attaccante neroverde con Aurelio De Laurentiis e Cristiano Giuntoli. Le parti cercheranno di capire la fattibilità dell’affare e provare a trovare una eventuale prima intesa. Raspadori è ritenuto ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 5 agosto 2022)al. Sono ore calde. Il giornalista Sky Gianluca Discrive che è in, adi, dove ilè in ritiro, untra la dirigenza dele quella delper cercare una prima intesa per il trasferimento. Primo faccia a faccia traper discutere di Giacomo. Sono arrivati da poco l’ad Giovanni Carnevali e il ds Giovanni Rossi nel ritiro degli azzurri per discutere proprio dell’attaccante neroverde con Aurelio De Laurentiis e Cristiano Giuntoli. Le parti cercheranno di capire la fattibilità dell’affare e provare a trovare una eventuale prima intesa.è ritenuto ...

NapoliVertical : RT @napolista: Di Marzio: #Raspadori, è in corso un incontro #Napoli-Sassuolo a Castel di Sangro Sono arrivati da poco l’ad Giovanni Carne… - napolipiucom : Di Marzio: 'Incontro in corso tra Napoli e Sassuolo per Raspadori' #CalcioNapoli #Calciomercato #Raspadori… - napolista : Di Marzio: #Raspadori, è in corso un incontro #Napoli-Sassuolo a Castel di Sangro Sono arrivati da poco l’ad Giova… - mario_s : Carnevali è nel ritiro del #Napoli, ma ce lo dice Di Marzio. I giornalisti e influencer a Castel di Sangro sono tro… - maurrrz_ : @AlfredoPedulla Alfredo ma come mai Di Marzio quest'estate si diverte ad accostare tutti alla Juve? Da Koulibaly a… -