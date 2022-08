Caos Barcellona, i conti non tornano: Laporta rompe il silenzio (Di venerdì 5 agosto 2022) La situazione in casa Barcellona è oramai di dominio pubblico, dopo l’addio rumoroso della precedente gestione, fare i conti in casa Barca è diventata una consuetudine. Nelle ultime ore sono uscite notizie scottanti in merito a quanto citato poc’anzi e Laporta ha deciso di rompere il silenzio. “Il Barça è entrato in questi due mesi e un’attività da 868 milioni di euro. Abbiamo fondi propri positivi, bilancio e conto economico sani anche perché abbiamo fatto utili” – Queste le parole riportate da Mundo Deportivo, in questo caso il presidente fa riferimento alle voci riguardanti la possibilità di non poter tesserare tutti i nuovi acquisti. Laporta Barcellona Dichiarazioni L’estate Blaugrana si distingue per la mole di acquisti effettuati, diversi parametri zero ... Leggi su rompipallone (Di venerdì 5 agosto 2022) La situazione in casaè oramai di dominio pubblico, dopo l’addio rumoroso della precedente gestione, fare iin casa Barca è diventata una consuetudine. Nelle ultime ore sono uscite notizie scottanti in merito a quanto citato poc’anzi eha deciso dire il. “Il Barça è entrato in questi due mesi e un’attività da 868 milioni di euro. Abbiamo fondi propri positivi, bilancio e conto economico sani anche perché abbiamo fatto utili” – Queste le parole riportate da Mundo Deportivo, in questo caso il presidente fa riferimento alle voci riguardanti la possibilità di non poter tesserare tutti i nuovi acquisti.Dichiarazioni L’estate Blaugrana si distingue per la mole di acquisti effettuati, diversi parametri zero ...

