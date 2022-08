Caccia ai seggi, col taglio dei parlamentari pure i big tremano (Di venerdì 5 agosto 2022) Maledetto taglio dei parlamentari! Dalle segreterie nazionali a quelle regionali, i partiti sono in panne già alla prima scrematura delle liste, dove pure qualche big non ha più uno spazio sicuro. Chi se la passa meglio è giusto la Meloni, che dovrebbe aumentare i suoi seggi, senza però riuscire ad accontentare tutti quelli che sono saltati sul suo carro. Con il taglio dei parlamentari i partiti sono in panne già alla prima scrematura delle liste Il primo nodo è dunque nella sua roccaforte, il Lazio, dove sono certe le candidature di Francesco Lollobrigida e del vicepresidente della Camera, Fabio Rampelli, seguiti da Massimo Milani, Maria Teresa Bellucci, Federico Mollicone, Roberta Angelilli, Chiara Colosimo, Andrea De Priamo, Giancarlo Righini, Paolo Trancassini, Luciano Ciocchetti e ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 5 agosto 2022) Maledettodei! Dalle segreterie nazionali a quelle regionali, i partiti sono in panne già alla prima scrematura delle liste, dovequalche big non ha più uno spazio sicuro. Chi se la passa meglio è giusto la Meloni, che dovrebbe aumentare i suoi, senza però riuscire ad accontentare tutti quelli che sono saltati sul suo carro. Con ildeii partiti sono in panne già alla prima scrematura delle liste Il primo nodo è dunque nella sua roccaforte, il Lazio, dove sono certe le candidature di Francesco Lollobrigida e del vicepresidente della Camera, Fabio Rampelli, seguiti da Massimo Milani, Maria Teresa Bellucci, Federico Mollicone, Roberta Angelilli, Chiara Colosimo, Andrea De Priamo, Giancarlo Righini, Paolo Trancassini, Luciano Ciocchetti e ...

